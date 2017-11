V Muzeju Velenje odprtje grajskega razstavišča Grajski svod

Velenje, 10. novembra - V Muzeju Velenje, ki v teh dneh praznuje 60 let delovanja, bodo danes s priložnostno razstavo odprli grajsko razstavišče. Kot je za STA povedala direktorica muzeja Mojca Ževart, so novo razstavišče poimenovali Grajski svod, saj dejansko zapolnjuje prostor med grajskim jedrom in odprtim nebom.