Alenka Marinič in Maja Dekleva Lapajne vabita na podvodno druženje

Ljubljana, 10. novembra - Kolektiv Narobov bo nocoj ob 20. uri v ljubljanskem Pocket Teater Studiu premierno predstavil novo, potopljeno koncertno predstavo Pod vodo. Kot so sporočili, gre za avtorski projekt Alenke Marinič in Maje Dekleva Lapajne, ki se posveča tematikam prekarnosti, materinstva in ujetosti v neokapitalistična razmerja.