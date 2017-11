Odprla so se volišča

Ljubljana, 12. novembra - Po vsej Sloveniji so se natanko ob 7. uri odprla vrata več kot 3000 volišč, na katera se bo lahko odpravilo približno 1,7 milijona volilnih upravičencev in med dvema kandidatoma, ki sta se uvrstila v drugi krog volitev, izbralo novega predsednika republike. Volivci lahko svoj glas oddajo do 19. ure, dotlej pa še vedno velja volilni molk.