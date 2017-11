Azijske borze večinoma pod gladino

Tokio/Hongkong/Šanghaj, 10. novembra - Osrednje azijske borze so večinoma pod gladino, izjema sta kitajski borzi, ki sta se odzvali na objavo, da bodo oblasti tujcem dodatno odprle kitajski finančni sektor. Vlagatelji so sicer ob dogajanju v ameriškem kongresu nekoliko manj prepričani, ali bo predsedniku Donaldu Trumpu in republikancem uspelo sprejeti težko pričakovano davčno reformo.