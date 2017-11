Ljubljana med finalisti za evropsko mesto leta

Ljubljana, 10. novembra - Ljubljana se je na natečaju Akademije za urbanizem za nagrado Urbanism Awards 2018 uvrstila med finaliste v kategoriji evropsko mesto leta. Ocenjevalci so pri Ljubljani izpostavili predvsem njeno zeleno identiteto. Za najboljše mesto so sicer na četrtkovi slovesnosti v Londonu razglasili Bilbao, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.