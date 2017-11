Evropska sredstva za izboljšanje življenjskih pogojev živali in rastlin v Vipavski dolini

Vipavska dolina, 12. novembra - Projekt ukrepov za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini z imenom VIPava bo prejel evropsko sofinanciranje. Njegova vrednost je 3,3 milijona evrov, od tega bo 80 odstotkov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa država, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.