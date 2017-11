Vlada ob prodaji Mladinske knjige ministrstvu naložila strategijo razvoja založništva

Ljubljana, 9. novembra - Vlada je ministrstvu za kulturo naložila, da v pol leta v sodelovanju z ostalimi pristojnimi ministrstvi dopolni nacionalni program za kulturo s strategijo razvoja založništva in razvoja bralne kulture v Sloveniji. To je zapisala v odgovor poslancu DeSUS Primožu Hainzu glede ustavitve prodaje Mladinske knjige in uvrstitve med strateške naložbe.