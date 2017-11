V Ivančni Gorici odpirajo prizidek k podružnični šoli Višnja Gora

Ivančna Gorica, 10. novembra - V občini Ivančna Gorica bodo po osmih mesecih gradnje danes slovesno odprli prizidek k podružnični osnovni šoli Višnja Gora. S prizidkom je šola dobila šest novih učilnic, sanitarije in tehnične prostore. Otvoritev bodo popestrili s kulturnim programom učencev šole in otrok Vrtca Ivančna Gorica, so sporočili z občine.