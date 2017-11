V Londonu restavrirali ostanke rimskega templja iz 3. stoletja

London, 11. novembra - Pod Bloombergovim novim evropskim sedežem v Londonu so na ogled restavrirani ostanki rimskega templja iz 3. stoletja. Nahajajo se na globini sedmih metrov, kjer so jih po drugi svetovni vojni tudi odkrili. Pred tem so bili ostanki nekdanjega rimskega templja postavljeni približno sto metrov vstran.