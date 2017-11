Velenjski rokometaši na vročem gostovanju v Leonu

Leon, 11. novembra - Rokometaši velenjskega Gorenja so na prvi medsebojni tekmi evropske lige prvakov po izjemni predstavi vratarja Klemna Ferlina strli odpor španskega Ademarja iz Leona in v Rdeči dvorani tesno slavili s 23:22, drevi pa jih na Pirenejskem polotoku čaka še povratna tekma v okviru skupine C. Špansko-slovenski klubski obračun se bo pričel ob 19.30.