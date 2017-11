Unicredit v Sloveniji v devetih mesecih s 40-odstotno rastjo dobička

Milano/Ljubljana, 9. novembra - Družbe iz skupine Unicredit v Sloveniji, Unicredit Banka Slovenija, UniCredit Leasing in družba za upravljanje nepremičnin UCTAM, so v devetih mesecih ustvarile 23 milijonov evrov čistega dobička, kar je skoraj 40 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Prihodki so medtem upadli za 8,5 odstotka na 58 milijonov evrov.