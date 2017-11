V SSG v Trstu premiera komedije Resnica v režiji Alena Jelena

Trst, 10. novembra - Novo sezono Slovenskega stalnega gledališča (SSG) v Trstu bo drevi uvedla premiera komedije mladega francoskega dramatika Floriana Zellerja Resnica v režiji Alena Jelena. Besedilo govori o vlogi resnice in laži v partnerskih odnosih in o tem, ali je res dobronamerna laž potrebna in koristna za ohranitev mirnega sobivanja, so zapisali v SSG.