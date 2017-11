Levica za ukrepanje vlade pri prevzemu Pro Plusa

Ljubljana, 9. novembra - Poslanska skupina Levica vlado poziva, naj se opredeli do ravnanja ministrstva za kulturo v primeru izdaje soglasja lastniku Telemacha za prevzem družbe Pro Plus, pod okriljem katere oddajata televiziji POP TV in Kanal A. Meni, da bi morala vlada "zaščititi javni interes" in poskrbeti za to, da se soglasje ne izda.