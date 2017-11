Miklavčič zanikal kakršnokoli povezavo z nabavo žilnih opornic

Ljubljana, 9. novembra - Nekdanji zdravstveni minister in prej tudi generalni direktor ZZZS Borut Miklavčič je med današnjim pričanjem pred komisijo DZ, ki preiskuje domnevne zlorabe pri prodaji in nakupu žilnih opornic, poudaril, da ne kot minister in ne kot vodilni zavoda ni imel nobenega opravka z nabavo opornic in zato tudi ne vpliva na njihovo nakupno ceno.