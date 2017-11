V kabinetu premierja in na zunanjem ministrstvu ocenili odnose s Svetim sedežem kot dobre

Ljubljana, 9. novembra - V kabinetu predsednika vlade in na ministrstvu za zunanje zadeve so v zvezi z nedavnimi izjavami apostolskega nuncija v Sloveniji Juliusza Janusza poudarili, da so odnosi med Slovenijo in Svetim sedežem dobri. V kabinetu premierja so ob tem dodali, da si prizadevajo za uresničitev odločbe ustavnega sodišča glede financiranja zasebnih osnovnih šol.