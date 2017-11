Nagrada Radojke Vrančič mlademu prevajalcu Jerneju Županiču

Ljubljana, 9. novembra - Nagrado Radojke Vrančič, ki jo Društvo slovenskih književnih prevajalcev (DSKP) podeljuje za posebno uspele prevode leposlovnih, humanističnih in družboslovnih besedil prevajalcem, starim do 35 let, prejme Jernej Županič. Nagrado so mu namenili za prevode treh del, podelili pa mu jo bodo v sklopu 33. Slovenskega knjižnega sejma.