Scottov film All the Money in the World bo premiero dočakal brez Spaceyja

Los Angeles, 9. novembra - V luči obtožb o spolnem nadlegovanju, ki visijo nad ameriškim filmskim igralcem Kevinom Spaceyjem, bodo scene, ki jih je igralec posnel za najnovejši film Ridleyja Scotta All the Money in the World, posneli na novo. Tajkuna Jeana Paula Gettyja bo po pisanju portala Deadline namesto Spaceyja v filmu upodobil kanadski igralec Christopher Plummer.