Enemu najbogatejših Slovencev Igorju Lahu grozi zapor

Ljubljana, 9. novembra - Eden najbogatejših Slovencev Igor Lah bo moral na zatožno klop zaradi domnevno spornih poslov v vrhniškem Liku, saj je obtožnica postala pravnomočna. Grozi mu več let zaporne kazni, piše portal Siol.net. Lahu in še štirim posameznikom očitajo oškodovanje upnikov, pranje denarja ter ponarejanje in uničenje poslovnih listin.