Zaradi požara romunskega tovornega vozila ponoči več ur zaprta štajerska avtocesta

Slovenska Bistrica, 9. novembra - Ponoči je na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice proti Tepanjam v celoti zgorelo tovorno vozilo, ki ga je vozil 31-letni Romun, razlog je bila okvara v predelu motorja. Zaradi požara je bila avtocesta več ur zaprta, in sicer do 5. ure. Poškodoval se ni nihče, materialne škode pa je za okoli 500.000 evrov, so sporočili s PU Maribor.