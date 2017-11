V Celju vrsta naložb v ceste in komunalno infrastrukturo, prenova Teharske ceste v prihodnjih letih

Celje, 11. novembra - Celjska občina izvaja ali je izvedla vrsto naložb v ceste in komunalno infrastrukturo. Prenove načete Teharske ceste se bo medtem lotila v prihodnjih letih. Kot so za STA povedali na občini, se zavedajo, da je cesta potrebna prenove, a ker gre za finančno obsežen in zahteven projekt, ga bodo skušali umestiti v prihodnje proračune.