V Mariboru sejemska predstavitev poklicev in izobraževanja

Maribor, 10. novembra - V mariborski Dvorani Tabor danes poteka Karierni sejem s predstavitvijo poklicev, izobraževalnih programov zanje in podjetij, da bi tako mladim olajšali načrtovanje njihove poklicne in izobraževalne poti. Na dogodku, ki se bo odvil med 8. in 18. uro, pričakujejo okoli 2500 osnovnošolcev, pa tudi srednješolce, starše in šolske svetovalce.