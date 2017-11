Naročila strojne opreme na Japonskem septembra navzdol

Tokio, 9. novembra - Naročila osnovne strojne opreme so se na Japonskem septembra glede na avgust zmanjšala za 8,1 odstotka in s tem zabeležila prvi padec po treh mesecih. To je precej presenetilo analitike, ki so napovedovali dvoodstotno znižanje, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.