Phoenix, 9. novembra - Košarkarji Miami Heat so na četrtem zaporednem gostovanju vknjižili drugo zmago oziroma peto v sezoni, s katero so se prebili med prvih osem ekip na vzhodu. Ključni mož v Phoenixu je bil Goran Dragić, ki je zbral 29 točk, devet skokov in štiri podaje.