Klet Brda praznuje 60-letnico

Dobrovo, 11. novembra - Ob letošnjem martinovanju se v Kleti Brda spominjajo 60-letnice obstoja. Postavitev velike vinske kleti je bila leta 1957 po pojasnilih vodstva drzen in daljnoviden projekt, ki je povezal delavnost, tradicijo in pripadnost zemlji Bricev, tako da so prihodnost lahko začeli graditi doma. Danes so briška vina znana in cenjena po vsem svetu.