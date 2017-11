Po opozorilih poslancev za problem otroške kardiologije niso krivi mediji, ampak slabi odnosi zaposlenih

Ljubljana, 8. novembra - Na odboru DZ za zdravstvo so danes znova razpravljali o stanju na področju otroške srčne kirurgije. Medtem ko so predstavniki UKC za afere s prstom pokazali na novinarje, pa so člani odbora opozorili, da so vse afere prišle iz UKC in so najverjetneje posledica slabih medsebojnih odnosov.