Finance: Zbogom, Slovenija (8. 11.)

Ljubljana, 8. novembra - Podpiram davke in prispevke. Podpiram celo to, da bogatejši prispevajo nekoliko več. Brez davščin država ne more funkcionirati. Niti sociala niti zdravstvo. Podobno kot brez davkov pa država tudi ne more cveteti s previsokimi davki in njihovo neracionalno porabo, piše Tanja Smrekar v Financah.