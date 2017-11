Na Petišovskem polju želijo črpati več plina in novo plinsko postajo

Lendava, 8. novembra - Predstavniki družb Geoenergo in Ascent Resurces so danes v Lendavi predstavili začetek prodaje neočiščenega plina s Petišovskega polja v hrvaški Ini ter načrt o črpanju večjih količin plina in postavitvi naprave za čiščenje plina, za katero čakajo na okoljevarstveno dovoljenje.