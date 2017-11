Le Penova ob poslansko imuniteto zaradi grozljivih posnetkov IS

Pariz, 8. novembra - Francoska narodna skupščina je danes odvzela imuniteto pred sodnim pregonom skrajno desni političarki Marine Le Pen, ker je leta 2015 na Twitterju objavila posnetke grozovitosti, ki so jih izvedli pripadniki skupine Islamska država (IS). Zaradi širjenja nasilnih podob ji grozi celo do tri leta zapora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.