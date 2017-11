Nigerija poziva k preiskavi smrti 26 migrantk v Sredozemskem morju

Lagos, 8. novembra - Nigerijske oblasti so danes pozvale k mednarodni preiskavi smrti 26 žensk in deklic, ki so umrle na poti preko Sredozemskega morja v Evropo. Trupla žrtev, za katere domnevajo, da so vse iz Nigerije, je v nedeljo v Italijo prepeljala španska ladja. Italijanske oblasti poskušajo ugotoviti okoliščine njihove smrti.