V Brasilii odprli že drugo razstavo o Plečnikovi Ljubljani

Brasilia, 9. novembra - V letu, ko obeležujemo 145 let od rojstva arhitekta Jožeta Plečnika in 60 let od njegove smrti, tudi v Braziliji potekajo številne aktivnosti. Kot so sporočili s slovenskega veleposlaništva v Brasilii, so v ponedeljek odprli že drugo razstavo Plečnikova Ljubljana, ki na 20 panelih predstavlja njegova najpomembnejša dela v slovenski prestolnici.