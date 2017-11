Gen-I: Svet je na robu energetske revolucije

Krško, 8. novembra - Družba Gen-I je v prostorih Gen energije v Krškem gostila letno 8. srečanje malih proizvajalcev elektrike iz obnovljivih virov, na katerem so med drugim govorili o demokratizaciji energetike. Poudarili so, da je svet na robu energetske revolucije, ki bo zaradi razvoja tehnologij spremenila odnose med proizvajalci in uporabniki.