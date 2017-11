Impol kmalu tudi lastnik najetega premoženja šibeniške TLM

Slovenska Bistrica/Šibenik, 12. novembra - Skupina Impol je preko svoje hrvaške družbe Impol TLM do predvidenega roka, ki se je iztekel 31. oktobra, za zdaj še neuradno oddala najboljšo ponudbo za nakup premičnin in nepremičnin šibeniške družbe TLM Aluminium v stečaju. V četrtem krogu elektronske javne dražbe, v katerem je izklicna cena znašala ena kuno, so ponudili 9,6 milijona evrov.