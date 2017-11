V Mislinjski dolini zaskrbljeni zaradi vse več nasadov hmelja

Slovenj Gradec, 8. novembra - V Mislinjski dolini, predvsem na območju Slovenj Gradca in bližnjega Šmartna, so prebivalci zaskrbljeni zaradi urejanja novih hmeljišč, ki nastajajo tudi v neposredni bližini hiš in blokov. Ustanovili so civilno iniciativo, ki se zavzema za zdravo življenjsko okolje, izraža zaskrbljenost zaradi škropljenja in zahteva monitoring zraka.