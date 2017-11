V požaru v Polhovem Gradcu za nekaj deset tisoč evrov škode

Polhov Gradec, 8. novembra - V torkovem požaru v Polhovem Gradcu, ki se je z drvarnice razširil na ostrešje bližnje stanovanjske hiše in na v bližini parkirano vozilo, popokala pa so tudi okna na sosednji hiši, je nastalo za nekaj deset tisoč evrov materialne škode. V dogodku ni bil nihče poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.