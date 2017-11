Predsedniške volitve: V nedeljo bomo šestič izvolili predsednika republike

pripravila Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 9. novembra - V nedeljskem drugem krogu bomo šestič izvolili predsednika republike. V tekmi za to mesto sta ostala najbolje uvrščena v prvem krogu, aktualni predsednik Borut Pahor in kamniški župan Marjan Šarec. Volivci bodo med njima v nedeljo lahko izbirali na več kot 3000 voliščih v Sloveniji in v tujini, predčasno je mogoče glasovati še danes.