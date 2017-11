Nemško ustavno sodišče zahteva tretjo možnost opredelitve spola

Karlsruhe, 8. novembra - Nemško ustavno sodišče v Karlsruheju je danes od zveznega parlamenta zahtevalo, da najkasneje do konca prihodnjega leta sprejme zakonodajo, ki bo v matičnih knjigah poleg moškega in ženskega omogočila izbiro "tretjega spola". Nemčija bi tako lahko postala prva država v Evropi, ki bo ljudem ponudila to možnost.