Vozniški SOS: K varni vožnji prispeva tudi jasen pogled čez vetrobransko steklo

Ljubljana, 11. novembra - Ko pripravljamo vozilo na zimske razmere, so takoj za kakovostnimi zimskimi pnevmatikami na seznamu pomembnih zadev tudi brisalci in tekočina za čiščenje šip. V slabem vremenu to dvoje igra ključno vlogo pri vidljivosti, eni od osnov varne vožnje, poudarjajo na AMZS.