Komisija za nadzor varnostnih služb o problematiki preprečevanja vračanja borcev IS

Ljubljana, 8. novembra - Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je danes obravnavala problematiko preprečevanja vračanja borcev Islamske države v Evropo oz. v EU. V drugi polovici leta 2016 in letos povratniki neposredno niso bili vpleteni v uresničitev terorističnih napadov, so bili pa v njihovo pripravo, je povedal predsednik komisije Branko Grims.