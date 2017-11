Jeseniški kriminalisti zasegli več sadik konoplje

Jesenice, 8. novembra - Jeseniški kriminalisti so kazensko ovadili domačina, ki je osumljen neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Kriminalisti so zasegli več sadik konoplje in predmete za proizvodnjo te droge, osumljenec pa si je uredil tudi poseben prostor za vzgajanje konoplje v večjih količinah.