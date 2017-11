V Velenju odprtje pete drsalne sezone

Velenje, 11. novembra - V velenjskem Sončnem parku bodo danes odprli peto drsalno sezono, ki bo ponudila organizirano vadbo hokeja in curlinga ter začetni in nadaljevalni tečaji drsanja. Osnovne šole pa bodo na drsališču organizirale športne dneve. Drsališče bo odprto vsak dan, drsanje pa je brezplačno, so sporočili z velenjske občine.