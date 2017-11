Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 11.)

Ljubljana, 7. novembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da je okrožno sodišče v Ljubljani po neuradnih informacijah odločilo, da lex Agrokor v Sloveniji ne velja. Pisale so tudi o drugem krogu volitev za predsednika republike, v katerem se bosta pomerila Borut Pahor in Marjan Šarec.