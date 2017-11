Varuhinja človekovih pravic ponovno prisluhnila Mariborčanom

Maribor, 8. novembra - Na varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer se je ob njenem tokratnem obisku v Mestni občini Maribor obrnilo 41 oseb, da ji zaupajo svoje težave. Te so bile različne, od dolgotrajnih sodnih in upravnih postopkov do sosedskih sporov in mobinga. "Velikokrat ljudje potrebujejo le nekoga, da jih posluša," je povedala.