Vinakoper slovesno obeležil 70-letnico

Koper, 7. novembra - Najpomembnejši istrski vinar Vinakoper je pozno popoldne s poslovnimi partnerji slovesno obeležil 70 let delovanja in hkrati tudi prejem naziva vinar leta. "Vinakoper je srce istrskega in tudi slovenskega vinogradništva," je poudaril prvi mož koprskega podjetja Robert Fakin, uspehe Vinakopra pa je izpostavila tudi državna sekretarka Tanja Strniša.