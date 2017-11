Ivica Todorić po plačilu varščine na prostosti

London/Zagreb, 7. novembra - Nekdanji prvi mož Agrokorja in dolga leta najbogatejši Hrvat Ivica Todorić je danes vplačal varščino v višini 100.000 britanskih funtov in se tako brani s prostosti. Todorić se je zjutraj predal policiji v Londonu, kjer so mu v skladu z evropskim pripornim nalogom odvzeli prostost. Osumljen je suma korupcije, goljufije in ponarejanja dokumentov.