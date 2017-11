Večer: Od 0 do 99 (8. 11.)

Maribor, 7. novembra - Poročila znanstvenikov, ki vsako leto otvorijo globalno podnebno konferenco, so skrb vzbujajoča. V plašču okoli Zemlje je več ogljikovega dioksida, kot ga je bilo kdajkoli v zadnjih 800.000 letih, ljudje smo resetirali podnebje do te mere, da so letni časi vse bolj le okvirno vodilo meteorološkim dogajanjem, v Večeru piše Andreja Kutin Lednik.