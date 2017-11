Katalonski župani v Bruslju protestirali v podporo Puigdemontu

Bruselj, 7. novembra - V Bruslju se je danes zbralo okoli 200 katalonskih županov, ki so na shodu podprli odstavljenega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta. Hkrati so kritizirali osrednjo vlado v Madridu, špansko pravosodje in policijo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.