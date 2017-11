Nanodelci avtomobilskih izpuhov vplivajo na čebele

Ljubljana, 12. novembra - Nanodelci cerijevega oksida, ki so prisotni v avtomobilskih izpuhih in se v industrijsko razvitejših okoljih odlagajo na rastlinah ter tako pridejo v stik z opraševalci, vplivajo tudi na čebele, so odkrili raziskovalci biotehniške in kemijske fakultete. Čebele postanejo hiperaktivne in vznemirjene, prizadet je bil njihov osrednji živčni sistem.