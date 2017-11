Intesa Sanpaolo kljub prevzemu skoraj propadlih bank z rastjo dobička

Torino, 7. novembra - Italijanska bančna skupina Intesa Sanpaolo kljub prevzemu dveh skoraj propadlih bank v letošnjem poletju uspešno posluje. Medtem ko so celotni prihodki v letošnjem tretjem četrtletju ostali skorajda nespremenjeni, se je dobiček v primerjavi z enakim obdobjem lani celo povečal, in to kljub večmilijonskim stroškom zaradi prevzemov.