Ljubljanska občina podelila sedem novih certifikatov LGBT prijazno

Ljubljana, 7. novembra - Mestna občina Ljubljana je danes podelila sedem novih certifikatov LGBT prijazno. Prejeli so jih Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, IBM Slovenija, Javni zavod Mladi zmaji, Viški vrtci, Vrtec Galjevica, Vrtec Kolezija in Vrtec Mladi rod. Do zdaj so na občini podelili 20 tovrstnih certifikatov.