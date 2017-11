IOM: Letos po morju v Evropo 154.000 migrantov in beguncev

Ženeva, 7. novembra - V Evropo je letos po morski poti vstopilo 154.609 migrantov in beguncev, pri čemer jih je približno tri četrtine prispelo v Italijo, preostali pa v Grčijo, na Ciper in v Španijo, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije (IOM). V enakem obdobju lanskega leta so zabeležili 337.773 prihodov.